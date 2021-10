7/10

A Milano non entra in consiglio l’ex ciclista Gianni Bugno (in foto nel 1996), candidato in una delle otto liste a sostegno di Beppe Sala, “I riformisti lavoriamo per Milano con Sala”, che si ferma a 135 preferenze. Fuori dall’aula anche Alberto Veronesi, il direttore d'orchestra figlio dell’oncologo Umberto