I residenti del comune romagnolo, il 3 e il 4 ottobre (fino alle ore 15), sono stati chiamati a votare per eleggere il nuovo primo cittadino. Sono sei le persone in corsa per Palazzo Garampi, pronte a succedere a Andrea Gnassi. L’eventuale ballottaggio è fissato per il 17 e il 18 ottobre

Chi sono i candidati a Rimini

Per prendere il posto di Andrea Gnassi, il centrodestra ha puntato su Enzo Ceccarelli: può contare sulle liste di Lega, Fratelli d’Italia, La ’Casa dei moderati’ che riunisce Forza Italia, Udc, Noi con l’Italia, Cambiamo e la civica Città metropolitana, Popolo della Famiglia, Rinascimento di Sgarbi e le due civiche Noi amiamo Rimini di Lucio Paesani e Con te Rimini - Rete civica di Davide Frisoni. Per il centrosinistra c’è Jamil Sadegholvaad: con lui Pd, lista Jamil, Rimini Coraggiosa, Rimini Futura, Europa Verde. Gloria Lisi, ex vicesindaca, dopo il divorzio del centrosinistra ha scelto di correre da sola, sostenuta da civiche e dal Movimento 5 stelle. Matteo Angelini è sostenuto dal Movimento 3V. Mario Erbetta è il candidato di Rinascita civica. Sergio Valentini è in corsa per la lista Rimini in comune - Diritti a sinistra.