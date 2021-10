I residenti del comune romagnolo, il 3 e il 4 ottobre (fino alle ore 15), sono stati chiamati a votare per eleggere il nuovo primo cittadino. Sono undici le persone in corsa per Palazzo Merlato, tra cui il sindaco uscente Michele De Pascale. L’eventuale ballottaggio è fissato per il 17 e il 18 ottobre

Chi sono i candidati a Ravenna

Sono 11 le persone che sono scese in campo a Ravenna per la carica di sindaco. Si è ricandidato per un secondo mandato il sindaco uscente Michele De Pascale: è sostenuto da Pd, lista de Pascale sindaco, Movimento 5 stelle, Partito Repubblicano italiano, Ravenna Coraggiosa, Ambiente e territorio con Maiolini, Voci protagoniste e Ravenna in campo. Lega e Fratelli d’Italia sostengono Filippo Donati, appoggiato anche dalla lista Viva Ravenna. Forza Italia e lista PrimaveRa hanno puntato su Alberto Ancarani. Alvaro Ancisi è sostenuto da Lista per Ravenna, Lista del Mare, Popolo della famiglia, Rinascimento per Ravenna, Ravenna per i pensionati e Amici animali. Poi c’è Veronica Verlicchi, sostenuta da La Pigna, Italexit, Ravenna s'è desta, Noi per i lidi e Forese in comune. Per il Movimento 3V corre Emanuele Panizza. C’è anche Mauro Bertolino, sostenuto da Alleanza di Centro per Ravenna. Il Partito Comunista sostiene Lorenzo Ferri. La lista Comunisti uniti ha puntato su Alessandro Bongarzone. Poi c’è Gianfranco Santini, sostenuto da Potere al Popolo. Infine Matteo Rossini, sostenuto dalla lista Riconquistare l'Italia.