Elezioni comunali Ravenna 2021: chi sono i candidati

Il 3 e il 4 ottobre i cittadini della città romagnola sono chiamati al voto per eleggere il nuovo primo cittadino. Undici le persone in corsa, tra cui l’uscente sindaco del centrosinistra Michele De Pascale, appoggiato anche dal M5S. Il centrodestra si spezza con Filippo Donati - sostenuto da Lega e FdI - e Alberto Ancarani, sostenuto da Forza Italia. L’eventuale ballottaggio è fissato per il 17 e il 18 ottobre