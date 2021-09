Elezioni comunali Bologna 2021, i sondaggi sui candidati sindaco

Il 3 e il 4 ottobre i cittadini bolognesi voteranno per scegliere primo cittadino e consiglio comunale. L’eventuale ballottaggio è previsto per il 17 e il 18 ottobre. Otto i nomi in lizza per l’incarico attualmente ricoperto da Virginio Merola, appoggiati da 19 liste. Secondo gli ultimi sondaggi, il candidato di centrosinistra e MoVimento 5 Stelle Matteo Lepore vincerebbe direttamente al primo turno. Secondo Fabio Battistini, sostenuto dal centrodestra Condividi:

Bologna è tra le città che il 3 e il 4 ottobre 2021 voterà per le elezioni comunali (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE). Il capoluogo emiliano sceglierà il suo nuovo sindaco e il consiglio comunale. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Sono 8 i candidati in lizza per l'incarico attualmente ricoperto da Virginio Merola, appoggiati da 19 liste (CHI SONO TUTTI I I CANDIDATI). Nelle settimane precedenti al voto sono stati realizzati diversi sondaggi sulle intenzioni di voto. Ecco alcuni dei più recenti, tenendo presente che è consentito pubblicarli fino a quindici giorni prima delle elezioni (COME E QUANDO SI VOTA - I SONDAGGI SULLE GRANDI CITTÀ ).

Secondo il sondaggio YouTrend condotto per Gedi tra il 3 e l'8 settembre, diffuso il 15 settembre, sarebbe Matteo Lepore, candidato appoggiato dall'alleanza Pd-MoVimento 5 Stelle, a vincere le elezioni direttamente al primo turno con il 60,1% dei voti. Fabio Battistini, sostenuto dal centrodestra, si fermerebbe invece al 32,5%. Se le proiezioni venissero confermate, sarebbe la vittoria più netta di sempre nella storia di Bologna. Il successo di Lepore, assessore alla Cultura e al Turismo del primo cittadino uscente Virginio Merola, sarebbe in parte motivato dall'apprezzamento dei bolognesi per i dieci anni di mandato del sindaco attuale: oltre il 70% degli intervistati ha espresso giudizio positivo per la sua amministrazione. Guardando alle liste, prima forza politica nel capoluogo emiliano è il Partito Democratico (40,1%), con gli alleati Cinque Stelle all'8,1%. La Lega conquista il 16,3% e Fratelli d'Italia l'11,9%. La partecipazione al voto è stimata al 60% degli aventi diritto.

Anche il sondaggio di Consorzio Opinio, condotto tra il 30 agosto e il l'1 settembre per la Rai, vede Lepore vincere al primo turno, con una percentuale di voti compresa tra il 56 e il 60% dei consensi, contro il 35-39% di Battistini. La scelta per "un altro candidato" viene stimata tra il 4 e l'8%.