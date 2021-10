Si vota oggi e domani per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Alle urne 21 capoluoghi, 6 di regione e 15 di provincia. Occhi puntati su Roma, Torino, Milano, Napoli e Bologna. Oggi i seggi resteranno aperti fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Oltre all’obbligo di indossare la mascherina, l’elettore deve deporre da solo la scheda nell’urna dopo aver votato. Sul test elettorale per Leader e Partiti, pesano i casi giudiziari e le inchieste. Fibrillazioni nel Centrodestra, Cinque Stelle e Pd denunciano aggressioni ai candidati. Lunedi dalle 14.30 su Sky TG24 andrà in onda lo speciale "Voto Comune": 24 ore con commenti, ospiti, collegamenti dalle città, instant poll e tutti i dati aggiornati in tempo reale.

Tutte le notizie: