Nadef, Superbonus verso proroga a 2023. Crescita 6% e deficit 9,5%

5/8 ©Ansa

TEMA FISCALE NON AFFRONTATO - La cabina di regia non ha affrontato il dossier della delega fiscale che non arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri in programma mercoledì 29 settembre alle 9,30 proprio per il varo della Nadef. È quanto si apprende sempre da fonti di governo

Fisco, dal 730 precompilato al bollo auto: le scadenze di settembre