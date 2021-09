Lo snodo elettorale delle elezioni di autunno avrà un ruolo nella partita del Colle. E, forse, anche su un possibile voto anticipato. Intanto le forze politiche sono al lavoro tra strategie e campagna elettorale Condividi:

Per chi non se ne fosse accorto, le elezioni anticipate ci sono. E ancora, per i più distratti, ricordiamo le date: 3 e 4 ottobre. Quando la politica nazionale è tutto e solo governo da un po’ di mesi – Fratelli d’Italia a parte -, quando diventa notizia che i leghisti votano in Parlamento insieme a Meloni e compagnia, le Amministrative rischiano di diventare il solo luogo dove l’homo politicus può esercitarsi per capirci qualcosa. Ma anche il momento in cui gli equilibri del 2018 potrebbero diventare solo un ricordo e la composizione del Parlamento una foto sbiadita, che conta ancora nel presente ma del futuro racconta poco o niente.

La nuova sfida del M5S approfondimento Elezioni comunali di ottobre 2021: tutto quello che c'è da sapere Le battaglie per le Comunali dicono di un Paese che riscopre il bipolarismo, per amore (al primo turno) o per forza (agli eventuali ballottaggi). Il terzo polo - il primo nel 2018 - si vede appena: i Cinquestelle si presentano al giudizio degli elettori solo in teatri selezionati (da loro), a volte accanto al Pd e quindi già dentro una logica bipolare. Il Pd cerca conferme La sinistra vuole dimostrare ancora una volta di avere sul territorio la classe politica più radicata e apprezzata. Ed è un fatto che Renzi e i suoi si trovino – ancora e quasi invariabilmente - da quella parte. I cambi di geografia politica sono quanto meno rimandati, ammesso che i numeri di Italia Viva possano cambiare qualsiasi geografia.