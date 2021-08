1/11 ©Ansa

Due settimane di pausa per il governo, un mese per il parlamento: anche i leader politici stanno per andare in vacanza. Ferie in famiglia e più mare che montagna sembrano essere le scelte dei protagonisti della politica italiana. Dalle vacanze in Sardegna del capo dello Stato alla meta preferita del presidente del Consiglio Draghi: ecco dove andranno in vacanza i rappresentanti delle istituzioni e altri esponenti politici

Un mese di ferie per il Parlamento, due settimane per il governo