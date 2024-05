Corte Strasburgo, Getty restituisca a Italia statua greca dell'Atleta

L'Italia ha tutto il diritto di confiscare e chiedere la restituzione della statua greca in bronzo dell'Atleta vittorioso attribuita a Lisippo che si trova attualmente nel museo della villa Getty a Malibu, in California. Lo ha stabilito oggi all'unanimità la Corte europea dei diritti umani respingendo il ricorso presentato dalla fondazione Paul Getty per violazione della protezione della proprietà. L’opera di rara suggestione è da anni al centro di una querelle tra l'Italia e Museo di Malibu. La Corte di Cassazione il 30 novembre 2018 aveva stabilito con una sentenza che l’atleta vittorioso apparteneva all’Italia, ma la questione era finita alla Corte Europea.