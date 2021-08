Dopo una lunghissima giornata di discussione in Aula, nella tarda serata del 3 agosto è arrivato il via libera al provvedimento, voluto dal governo Draghi e firmato dalla ministra Marta Cartabia, per riformare il processo penale. Secondo quanto risulta dai tabulati delle votazioni, sono molte le assenze, oltre 60. I no sono 57 e 3 gli astenuti Condividi:

La riforma della giustizia, firmata dalla ministra Marta Cartabia, è passata alla Camera con 396 sì, 57 no e 3 astenuti. Ora il testo passa al Senato. Dopo il via libera della scorsa notte, quando per due volte è arrivata la fiducia (una per ognuno dei due articoli da cui è composta la legge), e una lunghissima giornata in Aula, nella tarda serata del 3 agosto la Camera ha approvato la riforma del processo penale voluta dal governo Draghi.

©Ansa

Tante le assenze leggi anche Riforma Giustizia, la Camera ottiene per due volte la fiducia Il voto di approvazione sembra ricompattare solo in parte la maggioranza. Secondo quanto risulta dai tabulati delle votazioni, sono molte le assenze, oltre sessanta. Sono 16 gli assenti non in missione tra i deputati del M5s. Tra i pentastellati, inoltre, in due hanno votato contro il provvedimento: sono Luca Frusone e Giovanni Vianelli. Per la Lega i non partecipanti al voto sono 23, per Forza Italia 26. La Lega fa sapere che in 13 sono malati o in quarantena e le assenze non derivano da problemi sulla riforma. I non partecipanti al voto nel Pd sono 14. Nel gruppo Leu l'unico non partecipante al voto è Pier Luigi Bersani.

La discussione in Aula leggi anche M5S, Conte: "Riforma Giustizia? Mai pensato a una crisi di governo" Più volte la discussione degli ordini del giorno al testo ha messo alla prova la tenuta della maggioranza. Prima sul tema della responsabilità civile dei magistrati, sollevata da Fdi, sulla quale Lega, Forza Italia e Coraggio Italia hanno annunciato l'astensione, provocando la reazione di Pd e Leu. Poi l’Aula si è spaccata sugli eco-reati, che finisce per non passare sul filo di lana, bocciato dalla maggioranza con 186 voti contro 181. A settembre il testo passerà in Senato per diventare legge.