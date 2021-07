Il ddl si proponne di ridurre del 25% i lughi tempi del processo penale italiano. Per farlo, ricorre al concetto di improcedibilità. Cosa cambierà Condividi:

È il nodo attorno al quale, nonostante l’approvazione in Consiglio dei ministri a inizio luglio, la riforma Cartabia continua a dividere i partiti che sostengono la (fragile) coalizione di governo: la prescrizione, cioè - in ambito penale - il tempo massimo entro il quale un reato è punibile. Trascorso il tempo della prescrizione senza che si sia arrivati a una sentenza, la possibilità di punire il presunto reato si estingue.





Come funziona la prescrizione oggi e la lunghezza dei processi in Italia leggi anche Riforma giustizia, si tratta ancora: Draghi lavora a una sintesi Attualmente vige la riforma Bonafede, varata dal governo giallo-verde ed entrata in vigore il 1 gennaio 2020: questa legge, la cosiddetta “Spazzacorrotti”, ha abolito la prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Nessun termine, o “fine processo mai”, dopo la prima sentenza di condanna o di assoluzione. Che i tempi lunghi dei processi italiani siano un problema è noto: le stime più recenti oscillano tra 1.500 e 2.500 giorni per il completamento di un procedimento penale, una media molto più alta di Francia, Spagna, Germania. L’obiettivo di Cartabia è ridurre del 25% la durata dei processi penali.

La riforma Cartabia e l'improcedibilità leggi anche Giustizia, Csm: "Da improcedibilità drammatiche ricadute sui processi" La riforma che da venerdì 30 luglio approda in Aula in realtà non reintroduce la prescrizione ma ricorre al concetto di improcedibilità: tempi fissi - due anni dal ricorso in appello e uno dal ricorso in Cassazione - oltre i quali il processo non sarà, appunto, più procedibile e dunque si estinguerà. I termini sono prorogabili rispettivamente di un anno e di sei mesi per reati gravi o processi complessi.

La riforma Orlando, la ex Cirielli e come funzionava la prescrizione prima leggi anche Riforma giustizia: Conte lavora a mediazione, ma restano distanze Si tratta in ogni caso di tempi molto più brevi non solo rispetto alla legge Bonafede ma anche rispetto alla “vecchia” prescrizione, quella modificata nel 2005 da un’altra legge molto discussa, la ex Cirielli: la prescrizione veniva calcolata in base alla pena massima prevista per ciascun reato, ma per i delitti non poteva comunque mai essere inferiore a 6 anni. I tempi della ex Cirielli erano stati poi raddoppiati dalla riforma Orlando, varata nel 2017 ma subito sostituita dalla Bonafede.