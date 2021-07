Il presidente del Consiglio ha sentito Salvini e Letta. L'obiettivo è portare il testo in Aula entro venerdì 30. Nonostante per tutta la giornata di ieri le trattative sembrassero in stallo, viste le numerose richieste dei partiti e i veti incrociati sugli emendamenti, il presidente della Commissione Giustizia della Camera, Mario Perantoni, ha confermato la convocazione di oggi parlando di "sintesi vicina"

Condividi:

Il presidente del Consiglio Mario Draghi accelera sulla riforma della Giustizia con l'obiettivo di portarla in Aula entro venerdì e, nonostante le trattative sembrassero in stallo, nella serata di ieri il presidente della Commissione Giustizia della Camera, Mario Perantoni ha confermato la convocazione di oggi parlando di “sintesi vicina”. Per arrivare al traguardo ci sono state telefonate tra Draghi e Salvini, che ha esortato a blindare i processi per mafia, droga e violenza sessuale, e poi tra il premier e il segretario del Pd Enrico Letta, che cerca una mediazione. Fonti del Nazareno ribadiscono l'impegno del Pd nel "favorire la mediazione per una riforma attesa da anni". Intanto il presidente in pectore del M5s Giuseppe Conte, in costante contatto con i parlamentari pentastellati, secondo indiscrezioni, lavora a un'intesa temendo un voto “al buio”.

La ricerca di una sintesi leggi anche Giustizia, Csm: "Da improcedibilità drammatiche ricadute sui processi" Fino alla serata di ieri l’accordo sulle modifiche alla proposta Cartabia sulla riforma del processo penale sembrava lontano, soprattutto dopo l'incontro tra la ministra e i capigruppo di maggioranza della commissione Giustizia di Montecitorio. Uno scenario che ha posto il premier Mario Draghi nella posizione di prendere formalmente in mano il dossier, e lavorare insieme a Cartabia a una sintesi da portare in Parlamento, chiedendo ai partiti di maggioranza di appoggiarla, e di ritirare i propri emendamenti. Una eventualità che si potrebbe concretizzare nelle prossime ore nella riunione del Consiglio dei ministri. L’incontro Draghi-Salvini La giornata era iniziata con l'incontro tra il premier Draghi e Matteo Salvini, al termine del quale il leader della Lega aveva fatto filtrare di aver rassicurato il presidente del Consiglio sul fatto che la Lega è "leale" a sostenere la riforma Cartabia e di essere "irritata per i tentativi dei 5 stelle di piantare bandierine identitarie rallentando i lavori". Una posizione difficile da decifrare visto che appena 24 ore prima dell'incontro, la Lega, assieme a Fi e alle opposizioni (Fdi e L'alternativa c'è) aveva votato contro il governo per allargare il perimetro della riforma, cosa che avrebbe riaperto l'intera istruttoria alla Camera, affondando il testo. Proprio questo voto enigmatico di Fi e Lega di martedì, ha reso ancora più nervoso un incontro tra la ministra della Giustizia e i capigruppo della maggioranza in Commissione Giustizia, aumentando le tensioni per una trattativa tra il governo e M5s sulla prescrizione.