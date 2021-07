Il pacchetto di proposte su processo penale e prescrizione dovrebbe essere discusso dal governo in Consiglio dei ministri l’8 luglio, per essere politicamente blindato. C’è l’incognita M5s: una parte del Movimento è contraria alle modifiche nel nodo prescrizione, che manterrebbero solo in parte il testo di Bonafede

La riforma della Giustizia è attesa in Consiglio dei ministri. Il pacchetto di proposte su processo penale e prescrizione, firmato dal ministro della Giustizia Marta Cartabia, dovrebbe essere discusso (per essere politicamente blindato) dal governo nella riunione del Cdm in programma nella giornata di oggi, giovedì 8 luglio. Ma sul passaggio, che fino all'ultimo potrebbe slittare, pende un’incognita: una parte del Movimento 5 stelle è pronta a dare battaglia contro la proposta sulla prescrizione, che mantiene solo in parte il testo di Bonafede. "Sulla riforma potrebbe succedere di tutto", dice una fonte pentastellata.

La mediazione

Fino all'ultimo si lavora a una ulteriore mediazione, per evitare di creare una spaccatura in Cdm con il rischio di un voto contrario del M5s. Al momento la riforma del processo penale è ferma in commissione alla Camera (attesa in Aula il 23 luglio), mentre più avanzato - ma anch'esso a rilento - è il lavoro della riforma del processo civile in Senato. Poi bisognerà mettere mano alla riforma del Csm. Ecco perché Draghi e Cartabia hanno deciso di portare in Cdm il pacchetto di emendamenti del governo sul processo penale. Il passaggio in Consiglio non è d'obbligo, ma il via libera dei ministri servirebbe a rafforzare l'iter parlamentare.

Cosa prevede la riforma

La riforma del processo penale messa a punto dalla Guardasigilli Cartabia ha l'obiettivo di velocizzare i tempi della giustizia e renderli compatibili con gli obiettivi del Pnrr e gli standard europei. L'intervento è corposo, si va dall'indicazione di alcuni paletti per il ricorso in appello (una prima ipotesi, scartata per la contrarietà dei partiti, prevedeva l'impossibilità in alcuni casi per pm e avvocati di fare ricorso), alla relazione al Parlamento di criteri di massima per l'azione penale. E poi c'è un intervento sui riti alternativi. Sulle indagini preliminari si prevede l'introduzione di termini stretti per la durata delle indagini preliminari, affidate al controllo dei Gip. L’azione penale non sarà più a totale discrezione delle procure e il principio della obbligatorietà troverà un 'correttivo' nelle indicazioni che verranno dal Parlamento che stabilirà le priorità sulle quale concentrarsi. Si punta inoltre a sfoltire, drasticamente, i fascicoli penali. Avanti tutta anche con l'istituto della 'messa alla prova' che contempla la possibilità per l'indagato di chiedere subito al giudice nella fase delle indagini preliminari di fare i lavori socialmente utili. Si preme molto anche sui riti alternativi come i patteggiamenti.