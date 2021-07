Ddl Zan: salvato da un voto, oggi riprende la discussione in Senato

Riprende stamani in aula al Senato la discussione generale sul ddl Zan ( IL TESTO ), il provvedimento contro l’omotransfobia salvato ieri, 14 luglio, grazie allo scarto di un solo voto che ne ha scongiurato la sospensione proposta da Fi e Lega. Critico Salvini: "Se Letta insiste a non voler dialogare la legge è morta". Sulla stessa linea Faraone di Iv: "Pd e M5S hanno il dovere morale di discutere e trovare soluzioni". E intanto Fdi punta il dito contro gli assenti del centrodestra in Aula.

La votazione del 14 luglio

Ddl Zan e legge contro l'omotransfobia: come funziona all'estero

Continua, dunque, la lunga marcia in Senato dove potrebbe arrivare l’approvazione definitiva così come lo stop al ddl Zan: ieri, infatti, la votazione ha fatto registrare 136 voti contro i 135 da parte di chi ha proposto lo stop al provvedimento. Un successo risicato arrivato dopo il no alle pregiudiziali di giorno 13 con 12 voti di scarto, ma a palazzo Madama i numeri traballano. Attorno al testo Zan si raccoglie una maggioranza fragile messa in evidenza già con il voto palese. Ieri, infatti, sono stati 12 gli assenti ingiustificati: quattro di FI, tre della Lega e cinque del M5s che potrebbero dare luogo ad un esito diverso già alla prossima votazione. Tutti presenti i senatori di Giorgia Meloni che a fine votazione non nascondono l'irritazione per le defezioni di Lega e FI, che questa mattina avrebbero fatto la differenza.