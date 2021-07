Il voto a scrutinio palese (136 sì e 135 no) boccia lo stop all'esame del testo. Salvini: "Se Letta e il Pd insistono a non voler ascoltare, dialogare e trovare una soluzione, la legge è morta". Renzi: "Immaginate cosa potrà accadere a scrutinio segreto". Da Fdi filtra irritazione per le assenze del centrodestra in Aula (sette tra Fi e Lega). Mirabelli: "L'identità di genere non è un'invenzione" Condividi:

L'Aula del Senato ha respinto la proposta di sospensiva al ddl Zan (IL TESTO) per un solo voto: 136 sì e 135 no a scrutinio palese. A chiedere lo stop all'esame del testo a Palazzo Madama erano stati Lega e Forza Italia. Dopo il voto, l'Aula ha avviato la discussione generale sul provvedimento contro l'omotransfobia. Ma lo scontro politico non si placa. "Se Letta e il Pd insistono a non voler ascoltare, dialogare e trovare una soluzione, la legge è morta", ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini. "Immaginate cosa potrà accadere a scrutinio segreto...", ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. E se da Fdi filtra irritazione per le assenze del centrodestra in Aula (sette tra Fi e Lega) che avrebbero potuto ribaltare l'esito dello scrutinio, secondo il vicepresidente dei senatori Franco Mirabelli (Pd) "l'identità di genere non è un'invenzione".

Le sospensive presentate da Forza Italia e Lega

approfondimento Ddl Zan, cosa prevede: il testo integrale Dopo che ieri il Senato, con 124 voti a favore, 136 no e quattro astenuti, ha bocciato le pregiudiziali di costituzionalità avanzate da Lega e Fratelli d'Italia, oggi è il secondo giorno in Aula per il ddl contro l'omotransfobia. Tre le proposte di questione sospensiva dhe sono state presentate ancora dal Carroccio e dai forzisti. Il presidente dei senatori leghisti Massimiliano Romeo, ricordando che "dubbi su alcuni aspetti del ddl sono stati sollevati anche da femministe e donne del Pd", ha avanzato la proposta di rinviare al 27 luglio l'esame del ddl per trovare un accordo politico in Commissione. Ma col "no" alla sospensiva votato dall'Aula, per il momento, si procede con la discussione generale del provvedimento che andrà avanti fino alle 20.