Il disegno di legge Zan, 8 mesi dopo il voto alla Camera, arriva oggi al Senato. Tra ostruzionismo, voti segreti e selve di emendamenti dei contrari, il suo cammino non si preannuncia facile. Tanto che Ivan Scalfarotto, sottosegretario all'Interno di Italia viva, dice che "sarà il Vietnam". Altri evocano invece "il circo", più innocuo ma plateale. La discussione dovrebbe iniziare in Aula alle 16.30, ma potrebbe anche non prendere il via: il fronte del No, con Lega e Forza Italia in testa, chiede infatti più tempo per una mediazione (finora non riuscita), per limare il testo contro l’omotransfobia e blindarlo. Associazioni e collettivi legati al mondo lgbtq+ anticipano che oggi faranno sentire ancora di più la propria voce, in contemporanea all'Aula, per chiedere la "legge Zan senza compromessi".

Il cammino difficile del ddl Zan approfondimento Omotransfobia, carcere e centri anti-violenza: cosa prevede il ddl Zan In ballo, quindi, c’è ancora il possibile rinvio della discussione e il ritorno alla casella precedente, cioè alla commissione Giustizia dove il provvedimento è da mesi “ostaggio” di centinaia di audizioni richieste e ammesse. Contro l'ipotesi del rinvio si scagliano Pd, Leu e Movimento 5 stelle. "Assolutamente no", risponde la senatrice pentastellata Alessandra Maiorino. E aggiunge: "Sarebbe ridicolo dopo tutta la fatica fatta per portare in Aula il disegno di legge". E, in effetti, solo una settimana fa la proposta di calendarizzazione in Aula, indipendentemente dai lavori fatti finora dalla commissione, è stata messa ai voti ed è passata a maggioranza.

La posizione di Renzi e Salvini leggi anche Ddl Zan, Renzi a Sky TG24: “Vicini a traguardo, sì dialogo con Lega” Sull'eventualità di uno slittamento, forte dei suoi 17 voti, Italia viva glissa e scommette tutto sull'intesa "ancora possibile". Lo dice chiaramente Matteo Renzi, evidenziando gli aspetti da “correggere”: "Con un accordo su gender e scuole, la legge Zan viene approvata", assicura l'ex premier. E sui numeri spiega: "Al Senato se ci sono 145 a favore e 134 contrari, la differenza è uguale a 11. Vuol dire che se si va a scrutinio segreto, ne bastano 6 per mandare sotto il provvedimento e 6 ci sono come minimo nel Pd". Il riferimento è alle riserve più o meno esplicite espresse tra i Dem dalla corrente di Base riformista, i cosiddetti ex renziani, ma anche da altri 4-5 senatori del partito di Letta. In asse con la posizione di Iv è la Lega, che si mostra fiduciosa sulle modifiche ma pronta a combattere con "tutti gli strumenti possibili". Tanto che oggi il senatore Matteo Salvini interrompe il suo tour al Sud per essere a Palazzo Madama: "C'è questo ddl da bloccare o quanto meno da cambiare in Parlamento", ha anticipato in una conferenza stampa a Lamezia Terme.