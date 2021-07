Renzi sul Ddl Zan: “Siamo a un passo dal traguardo”

Parlando del Ddl Zan, che approda in Aula in Senato martedì prossimo, Renzi ha spiegato: “Siamo a un passo dal traguardo. Migliaia di ragazzi omosessuali o transessuali che potrebbero avere finalmente una tutela. Al Senato i numeri sono ballerini. Se vuoi fare l'influencer dici ‘Noi andiamo dritti e se la legge non passa pace’. Se non passa quei ragazzi rimangono senza tutele. Ma se allarghi la base parlamentare la legge passa”.

“Sì dialogo con Lega”

L’ex premier ha quindi aperto al dialogo con la Lega: “La Lega chiede di cambiare due punti, se puoi approvarla insieme è meglio". Poi ha aggiunto: “Io e Salvini siamo due mondi totalmente opposti: lui continua a dire cose sbagliate su di me, se non falsità”, e "restiamo su due mondi opposti", poi "se ci si può parlare su alcune questioni va bene; è giusto farlo, perché la politica è questo". Renzi ha precisato ancora: “Il modello è la nazionale: i giocatori delle varie squadre in campionato se le danno di santa ragione, ma quando stanno in nazionale corrono tutti dalla stessa parte. In politica i partiti se le danno di santa ragione ma quando si parla di riforme, di diritti di tutti, le si votano insieme, poi si torna ad accapigliarsi”.