Ddl Zan, Fedez replica a Renzi: “Lui pagato da italiani, Ferragni no”

"La cosa che fa capire il livello basso della politica italiana è uno come Matteo Renzi che chiede un dibattito pubblico a Chiara Ferragni, questa è la cosa triste". Con queste parole Fedez si inserisce nel dibattito tra l'influencer e il leader di Italia Viva Matteo Renzi. La querelle è iniziata il 6 luglio dopo che Ferragni ha pubblicato una story su Instagram in cui lasciava intendere che il partito del politico toscano stesse boicottando il disegno di legge Zan ( COSA PREVEDE - IL DDL AL SENATO IL 13 LUGLIO ).

La replica di Fedez

Sul ddl Zan il rapper si è sempre mostrato favorevole e per il 7 luglio alle 18.30 ha anche annunciato una diretta Instagram con Alessandro Zan, Marco Cappato e Giuseppe Civati. Riguardo al botta e risposta tra l'influencer e il politico, ha invece affermato su Instagram: "La cosa che mi stupisce, ogni volta che io e mia moglie ci permettiamo di esprimere il nostro pensiero, è vedere giornalisti, intellettuali e politici che per darci degli stupidi mettono sullo stesso piano il pensiero di Chiara Ferragni e quello della politica italiana". "Non colgono la differenza - ha poi spiegato - Matteo Renzi è un politico pagato dagli italiani per rappresentarli, Chiara Ferragni non grava sulle tasche degli italiani. È un’imprenditrice che esprime il suo pensiero e può permettersi di esprimere anche un pensiero banale". Poi l'invito al leader di Italia Viva: "Matteo Renzi ci tiene davvero al Ddl Zan o è il paraculo che ha sempre dimostrato di essere in questi anni di politica italiana. Il voto segreto sul Ddl Zan è davvero necessario? Io, mente semplice e ignorante, vorrei sapere cosa votano i senatori. Perché secretare il loro voto?".