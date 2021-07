Il leader di Italia Viva replica all’influencer, che ha pubblicato una story su Instagram in cui lo accusava di boicottare il disegno di legge Zan. Renzi in lungo post su Facebook definisce Ferragni “banale e qualunquista”. E le propone un dibattito pubblico in merito, “se ha coraggio”

Il post di Renzi

"Chiara Ferragni dice ai suoi 24 milioni di follower: ‘Che schifo che fate politici', con la mia faccia. Ho sempre difeso Ferragni da chi la criticava quando postava dagli Uffizi o da chi vorrebbe minimizzare il ruolo degli influencer. Lo faccio anche oggi. Fa bene a dire quello che pensa, solo che da lei mi aspettavo qualcosa in più di una frasina banale e qualunquista. Perché sapete chi fa davvero schifo in politica? – prosegue Renzi - Fa schifo chi non studia, chi non approfondisce, chi non ascolta le ragioni degli altri, chi pensa di avere sempre ragione. Io ho firmato la legge sulle unioni civili, mettendoci la fiducia: quella legge dura più di una storia su Instagram. Per firmarla ho preso insulti, ho rischiato la vita del Governo, ho fatto compromessi".