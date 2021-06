M5S: ecco Sky Vote, la nuova piattaforma di voto al posto di Rousseau

Si chiama Sky Vote Cloud ed è la nuova piattaforma di voto scelta dal Movimento 5 Stelle per sostituire Rousseau. Dopo la rottura con Casaleggio, i 5 Stelle annunciano “dopo un’attenta selezione di mercato” un nuovo sistema.

Cosa è Sky Vote Cloud

La nuova piattaforma è sviluppata dalla società italiana Multicast. “La natura del rapporto – spiegano – è esclusivamente professionale e in nessun caso riconducibile a questioni di appartenenza politica”. Non a caso, sul sito ufficiale, tra i vari clienti di Multicast risultano anche altri soggetti politici come la sede di Anona del Partito Democratico. Ma anche Confcommercio, Cisl Scuola, l’Ordine dei Giornalisti del Lazio e della Lombardia e altri sigle.

I dati degli iscritti



“I dati degli iscritti al M5S”, si legge in un comunicato, “saranno solo utilizzati temporaneamente per l’identificazione da parte dei nostri sistemi nel momento in cui gli elettori si collegheranno al sistema di voto, per poi essere cancellati in modo definitivo alla conclusione delle operazioni di voto che saranno completamente anonime ed immodificabili”.