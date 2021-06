Il ministro del Turismo al Festival dell'Economia di Trento: “Sono favorevole con buon senso alla seconda dose vaccinale per turisti stranieri o per italiani che si muovono per un periodo particolarmente lungo. Certo se diventa una regola diventa un caos”. Sul green pass europeo: “È questione di settimane”. E annuncia: faremo il Superbonus 110% per “le strutture alberghiere” Condividi:

"Sono favorevole con buon senso alla seconda dose vaccinale per turisti stranieri che vengono in Italia o per italiani che si muovono per un periodo particolarmente lungo. Le Regioni, chi più chi meno, hanno raggiunto una copertura importante e quest'estate potremo avere dei margini per trattare queste eccezioni. Certo se diventa una regola diventa un caos". A dirlo è il ministro del Turismo Massimo Garavaglia che, intervenuto al Festival dell'Economia di Trento, ha parlato anche del Certificato digitale europeo Covid-19 (il green pass europeo): “È un continuo approfondimento, si discute di affinamenti, ma penso che ormai ci siamo, è questione di settimane: il termine che si sono dati i Paesi europei è l’1 luglio per l'operatività” (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI).

“Fare come la Francia, ok a ingresso per tutti i vaccinati” approfondimento Certificato digitale europeo Covid-19: come funziona “Finalmente avremo regole comuni e semplicità, il problema per gli operatori e i turisti stessi è sapere come muoversi - ha detto Garavaglia sul Certificato digitale europeo - La Francia dice 'da noi se sono vaccinati vengono tutti', ieri ho chiamato Speranza e gli ho detto che dobbiamo farlo anche noi". "La Grecia - ha aggiunto - fa arrivare col tampone che dura 72 ore e noi 48, dobbiamo fare anche noi 72 ore, altrimenti siamo in difficoltà". "Il green pass è la cosa più semplice del mondo - ha osservato poi il ministro - Circoli tranquillamente se vaccinato, se hai fatto il tampone o sei guarito e hai anticorpi".

“Faremo il Superbonus per gli alberghi” approfondimento Vacanze, le regole anti-Covid per viaggiare nei Paesi europei "Una seconda cosa cui tengo particolarmente è la questione dell'efficientamento 110% delle strutture alberghiere - ha detto poi Garavaglia - abbiamo messo questo miliardo e 800 milioni" nel Recovery Plan e "indipendentemente dalle scelte di bilancio nazionale lo facciamo, perché abbiamo la necessità di migliorare le strutture ricettive, non solo gli alberghi, anche b&b e agriturismo".

“Fino a 3 miliardi per la riqualificazione delle strutture” leggi anche Covid, Berlino: "Italia non più zona a rischio da domenica" "Abbiamo fatto operazioni ponte. Visto che siamo in Trentino, faccio l'esempio della chiusura del settore della montagna, quindi abbiamo creato un Fondo da 700 milioni, poi passati a 800 - ha spiegato ancora il ministro del Turismo - Un altro esempio è che noi abbiamo sostenuto gli alberghi, ma il concetto è che, al di là degli incentivi, le due misure importanti sono quelle finanziarie per la riqualificare le strutture, si parla di 1,8 miliardi di euro che poi diventano 3 con l'effetto leva e la decontribuzione per la cassa integrazione. Si deve quindi uscire dall'intervento dello Stato e aiutare le aziende a fatturare. Perché il vero obiettivo è tornare a far fatturare le imprese il prima possibile". "Nel Pnrr - ha proseguito Garavaglia - la componente legata alla finanza arriva a 5 miliardi di euro. L'intervento dello Stato deve esserci quando necessario, ,ma poi si deve ritirare subito perché il Pil lo fanno i cittadini".

“Hub digitale del turismo contro la concorrenza sleale” approfondimento Covid, le regole per turisti italiani che vogliono viaggiare in Europa Rispondendo poi a una domanda sulla concorrenza "sleale" tra strutture ricettive, il ministro ha spiegato: "Abbiamo chiuso l'accordo con le Regioni per la banca dati sulle strutture ricettive, nel giro di due settimane abbiamo chiuso la partita e trovate le regole comuni per la banca dati. Il secondo punto è l'hub digitale: abbiamo un'idea molto semplice, faremo un accordo con le principali organizzazioni internazionali del turismo digitale dicendo che chi viene si deve iscrivere lì. Chi non lo fa, vuol dire che non vuole essere proprio in regola".

“Riforma sulle guide turistiche in tempi rapidi” approfondimento Vacanze 2021, i consigli su come prenotare in sicurezza "Una delle riforme da fare è quella della regolamentazione delle guide turistiche - ha detto Garavaglia - settore in cui c'è un gran caos e frammentazione tra le autonomie regionali, ci sono due ddl al Senato, già andati in audizione ed è già iniziato un percorso di affinamento della questione e penso che in tempi rapidi si riesca e sistemare questa faccenda, che è una delle riforme da fare nel Pnrr". E ha aggiunto: "Dobbiamo poi migliorare la mobilità tra i borghi. Ad esempio ci sono tantissimi volontari degli amanti dei piccoli aerei che però non possono sviluppare il settore per le normative che non consentono di mettere una pompa di benzina a chi possiede un aereo club, quindi il turista va in altri Stati che, tra virgolette, ci rubano i clienti. Non sono regolamentati gli idrovolanti, che sarebbero uno strumento più semplice per spostarsi tra le isole. Come dobbiamo intervenire sullo sviluppo della nautica da diporto, distrutta dalla scelta assurda di tassare. Quindi gli yatch sono scappati nei Paesi vicini. Tornare ad una regolamentazione anche dal punto di vista fiscale che ci metta in piena competizione con Spagna, Francia e Croazia è fondamentale".