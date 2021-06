5/20 ©IPA/Fotogramma

Sul fronte avversario, Sala ha incassato la disponibilità di Enrico Fedrighini, esponente del mondo ambientalista milanese, a candidarsi nella sua lista civica. Fedrighini era entrato in consiglio comunale come Verde candidato nella lista di Sinistra per Milano, sempre in appoggio a Sala, e in coalizione con il centrosinistra. “Voglio proseguire un lavoro che è iniziato da quando il sindaco Sala ha lanciato la sfida della transizione ambientale", ha detto Fedrighini

Amministrative, la difficile ricerca dei candidati sindaco