Napoli, Conte annuncia: “Patto M5s-Pd-Leu, Manfredi candidato”

Gaetano Manfredi, ex ministro dell'Università ed ex rettore della Federico II, sarà il candidato del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni comunali di Napoli. Ad ufficializzarlo è stato il leader dei pentastellati, l’ex premier Giuseppe Conte, che ha anche annunciato il patto per il capoluogo campano stretto dallo stesso M5s con Pd e Leu. "Napoli è da sempre una protagonista del nostro Paese, ma in questo momento storico è una città che presenta enormi criticità economiche e sociali - scrive su Facebook -. Poniamo questa consapevolezza e questa forte volontà di impegno alla base del 'Patto per Napoli' che oggi il Movimento 5 Stelle, il Partito democratico e Leu sottoscrivono per lanciare la candidatura di Gaetano Manfredi a sindaco della città".

"Patto è la strada giusta"

"A queste criticità sentiamo il dovere di dare una risposta, dandoci da fare per rispondere 'presente' alle aspettative dei cittadini napoletani, a quelle dei suoi giovani, alle esigenze delle famiglie e delle imprese che la animano con passione", prosegue Conte, che poi sottolinea: "Questo patto non è una mediazione al ribasso, non è un compromesso. È la convinzione di aver imboccato la strada giusta, è la dimostrazione che ciò che serve non è cedere a frettolose soluzioni e fusioni a freddo ma partire dall'analisi dei problemi e da qui trovare il ventaglio delle soluzioni per risolverli. Muoviamo questo passo senza paura, con determinazione: per prendere di petto questa sfida, con realismo e concretezza. Quello stesso realismo - aggiunge - dimostrato da Gaetano Manfredi, che fin da subito si è detto pronto a lavorare per Napoli se fosse stato posto nella condizione di incidere sulla vita dei suoi concittadini e di trasformare le loro voci in capitoli di programma. E così sarà".

“Impegno sincero per una grande città”

Il patto tra le tre forze politiche, oltre a voler “assicurare alla città un solido cammino di sviluppo”, mette “nero su bianco misure concrete per il territorio di Napoli, comprese le aree dove la depressione socio-economica ha morso con più ferocia: non sono parole al vento, ma il cambiamento che pretende di bussare alla porta della cittadinanza. Una strada di crescita collettiva - prosegue -, un vaccino contro ogni rassegnazione e pessimismo. La mia firma, assieme a quella di Enrico Letta e Roberto Speranza, risponde all'appello di Gaetano Manfredi ad un sincero impegno per questa grande città. Ha posto un'unica condizione: chiedere per la sua terra, non per sé. È il segnale concreto di una svolta che merita, per la quale non vogliamo risparmiare tempo, impegni e sudore", conclude Conte.

In giornata, anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, aveva espresso il suo parere positivo in merito alla candidatura di Manfredi: "Gaetano ama Napoli, ha tutto il mio sostegno”.