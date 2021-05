Il Movimento 5 Stelle “rischia solo di trasformarsi in un partito di potere" se “non torna a fare battaglie politiche”. A dirlo è l’ex pentastellato Alessandro Di Battista che, in un’intervista al Corriere della Sera , rimarca la sua posizione: “A chi mi dice di tornare nel M5s, rispondo che mi siederei al tavolo solo se uscissero dal governo".

Parlando dell’esecutivo guidato da Mario Draghi, Di Battista dice: "È molto difficile che questo governo dell'assembramento possa fornire le risposte che le persone cercano”. “Io ho fatto politica e non soltanto ho combattuto la casta - ha aggiunto - Penso sia giusto portare alla luce alcuni temi e credo che la battaglia per la sobrietà della politica tornerà di moda nei prossimi mesi". Ma sull’ipotesi di fondare un suo partito risponde: "Non ci ho ancora pensato".

“Se Raggi me lo chiedesse la sosterrei”

Parlando infine della corsa per le elezioni comunali e delle voci sui candidati più accreditati nel centrodestra, Di Battista attacca: "Leggo di candidati come Bertolaso, Gasparri e Albertini, sembra di essere tornati negli anni ‘90, solo che allora almeno c'era qualche idea". E su un suo eventuale ritorno in prima linea a sostegno della sindaca uscente e ricandidata a Roma Virginia Raggi: "Al di là dei palchi, qualora Virginia me lo chiedesse io la sosterrei in prima linea".