La partita della tornata elettorale per le amministrative in autunno si accende e nel centrodestra è in corso un confronto tra le varie anime della coalizione. Il passo indietro di Albertini a Milano e lo scetticismo di Bertolaso a Roma hanno sollevato alcune possibili tensioni. Oggi la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha mandato un messaggio a Matteo Salvini, segretario della Lega. Meloni avrebbe ribadito che non è stato il suo partito ad aver posto dei veti alle candidature nelle due maggiori città italiane. La numero uno di FdI aggiunge che ora è necessario convocare un vertice e chiarirsi come coalizione in modo da stabilire prima possibile candidature unitarie. Dopo questo messaggio, a quanto si apprende da FdI, non è arrivata alcuna risposta da Salvini. Tuttavia, fonti della Lega hanno fatto sapere di aver convocato una riunione, nei prossimi giorni, tra i responsabili enti locali dei partiti.

Meloni a Salvini: ora vertice

La coalizione dovrà provare a trovare una quadra sui nomi da candidare alle prossime comunali. Soluzione che, commentano sempre fonti di FdI, non è definita "ottimale", visto che si chiedeva la convocazione di un vertice dei leader, ma tutto sommato accettabile, come un buon punto di partenza per cominciare ad affrontare la questione amministrative.