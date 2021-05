Il leader della Lega annuncia una raccolta di firme con il Partito Radicale per alcuni quesiti referendari perché "questo Parlamento con Pd e 5Stelle non farà mai una riforma della Giustizia”. Tra i temi indicati anche “la responsabilità civile dei magistrati e l’abrogazione della legge Severino”

Il leader della Lega Matteo Salvini rilancia l’idea di una riforma della Giustizia. "Questo Parlamento con Pd e 5Stelle non la farà mai. Per questo stiamo organizzando con il Partito Radicale una raccolta di firme per alcuni quesiti referendari”. Salvini ha indicato alcuni dei temi dei referendum che intende promuovere: "responsabilità civile dei magistrati, perché tutti pagano se sbagliano e i giudici no; separazione delle carriere, abrogazione della legge Severino. La riforma se non la fa il Parlamento la faranno i cittadini”.

Salvini: riformare Csm e accesso-carriera giudici

In giornata, con un tweet Salvini aveva già lanciato tema: “La politica non può aspettare per iniziare una radicale riforma della Giustizia che riguardi in primis il Csm, l'accesso e la carriera dei magistrati. Oggi, purtroppo, la legge non è uguale per tutti”.