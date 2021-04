Covid Marche, Acquaroli: "Preoccupazione per scuola in presenza al 100%"

Il governatore ha confermato che le Marche sono la prima regione a concludere la vaccinazione per gli over 80. "Abbiamo finito con gli over 80, siamo abbastanza avanti con gli over 70, disabili e vulnerabili” ha spiegato Acquaroli, che si è detto preoccupato però delle possibili conseguenze sul contagio del ritorno in classe al 100%

“C'è un po' di preoccupazione sulla riapertura delle scuole in presenza al 100% per il rischio dei contagi. A novembre e febbraio, appena si è deciso di riaprire i contagi sono aumentati e speriamo che con la primavera questo non riaccadrà”. Con queste parole il presidente della Regione Marche, ospite di ‘Start’ su Sky TG24, ha parlato del timore della diffusione del virus legato al ritorno in classe. “Sono stati mesi impegnativi i miei, dedicati alla pandemia, alle misure prese che ci hanno consentito una gestione di una fase difficile, le Uscar, il tracciamento, la strategia, le ordinanze. Le Marche è la prima regione italiana ad aver finito le somministrazioni del vaccino agli over 80 e siamo avanti sugli over 70 e con i disabili” ha proseguito Acquaroli (SPECIALE COVID - SEGUI GLI AGGIORNAMENTI).