Scuola, ordinanza Acquaroli: Dad al 100% superiori Marche

Da domani didattica a distanza al 100% in tutte le scuole superiori delle Marche. Il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha infatti firmato un'ordinanza che sarà in vigore fino al 5 marzo, giorno di scadenza dell'attuale Dpcm. Nelle sole province di Ancona e Macerata la stessa modalità in Dad al 100% riguarderà anche le seconde e terze classi delle scuole medie. Il provvedimento prevede anche la proroga dei limiti di spostamento in entrata e in uscita nel territorio provinciale di Ancona e le restrizioni per i 20 comuni in zona arancione dell'Anconetano (SPECIALE CORONAVIRUS - AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).