Il leader di Iv è stato inquadrato in diretta tv nel paddock ed è comparso anche in una foto postata su Twitter dal presidente della Fia Jean Todt. Numerosi i commenti critici degli utenti: "Noi in zona rossa e lui a godersi la F1". L'ufficio stampa dell'ex premier: "I viaggi di Renzi riguardano Renzi e non costano un centesimo al contribuente"

Le proteste sui social



Numerosi i commenti critici sui social. ”Un intero Paese in zona rossa mentre lui si gode il Gran Premio di Formula 1 in Bahrein", scrive qualcuno. Oppure: "Sarà là per motivi di lavoro", ironizza un altro utente. Non mancano i riferimenti alla visita in Arabia Saudita da parte dello stesso Renzi di fine gennaio.

La replica dell'ufficio stampa di Renzi

Con una nota del suo ufficio stampa, "Matteo Renzi fa sapere che è abituato alle polemiche contro di lui ma che ha come sempre rispettato tutte le norme e martedì sarà in aula a fare il suo lavoro per intervenire sul Family Act. Inutile dire che i viaggi di Renzi riguardano Renzi e non costano un centesimo al contribuente".