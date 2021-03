Renzi: "Bin Salman è mio amico. Omicidio Khashoggi? Nessuna certezza"

Scoppia la polemica intorno alle dichiarazioni del leader di Italia Viva sul principe saudita: "Non ci sono certezze sul fatto che sia stato il mandante" dell'omicidio del giornalista, precisando poi che non ci sono sanzioni da parte di Biden nei confronti di Bin Salman. Il vicesegretario del Pd Provenzano risponde polemico a distanza: "Uno gli amici se li sceglie"

Scoppia la polemica intorno alle dichiarazioni del leader di Italia Viva Matteo Renzi, che torna a parlare dei suoi rapporti con l'Arabia Saudita e con il principe Mohammed Bin Salman. E tra le questioni emerse nell'intervista rilasciata ai cronisti all'esterno del Senato c'è anche quella dell'omicidio del giornalista Jamal Ahmad Khashoggi: "Io chiamo my friend una persona che conosco da anni e che è un mio amico - spiega Renzi - per quanto mi riguarda c'è una piena ed evidente condanna, nel 2018, nel 2019 e nel 2021" rispetto all'omicidio del giornalista Khashoggi. Ma, continua Renzi, "non ci sono certezze sul fatto che" proprio Bin Salman "sia stato il mandante dell'omicidio Kashoggi". E sui rapporti tra Usa e Arabia Saudita, Renzi afferma:"L'amministrazione Biden non ha sanzionato il principe saudita Mohammed Bin Salman".

Una dichiarazione, quella sulla mancanza di certezze rispetto al mandante dell'omicidio Khashoggi, a cui risponde a distanza il vicesegretario del Pd, Giuseppe Provenzano: "No, Matteo Renzi. Lo dicono Biden e il Dipartimento di Stato Americano. Ma d'altronde uno gli amici se li sceglie".