Irene Tinagli a Sky TG24: "Pd aveva bisogno di recuperare spirito"

La nuova vicesegretaria del Pd, a L'Ospite, ha parlato della situazione e del futuro del partito, dalla decisione di Nicola Zingaretti di dimettersi da segretario all'arrivo di Letta, fino al ruolo delle donne in politica

"Sono dispiaciuta per le difficoltà di Nicola Zingaretti". Inizia così l'intervista a Irene Tinagli, protagonista de "L'Ospite" su Sky TG24 condotto da Massimo Leoni. L'intervista con la nuova vicesegretaria del Pd è l'occasione per parlare, tra l'altro, della futuro del Pd e del centrosinistra, alla luce del cambio di leadership all'interno del partito, oltre che delle possibili alleanze con il Movimento 5 Stelle, dopo il lungo incontro fra Enrico Letta e Giuseppe Conte. "Il Pd aveva bisogno di recuperare spirito", ha detto Tinagli mentre sul ruolo delle donne in politica ritiene che "le quote aiutino le donne a competere".

"Pd aveva bisogno di recuperare spirito" approfondimento Pd, Enrico Letta sceglie Tinagli e Provenzano come vicesegretari Si parte dalla cambio di segretario del Pd con la decisione di Zingaretti ritenuta da Irene Tinagli utile a dare "una scossa al Partito Democratico" e al bisogno del partito di "recuperare spirito" per un'osservazione sul futuro del gruppo politico. Alla domanda se come capogruppo Pd alla Camera vedrebbe meglio Debora Serracchiani o Marianna Madia, la vicesegretaria si è mantenuta neutra: "Sono due donne straordinarie, non mi posso schierare, sono entrambe bravissime. Comunque vada sarà un successo". Mentre riguardo alla situazione interna del Pd, Tinagli ritiene "normale che un grande partito che ha l'ambizione di essere il perno di alleanze di centrosinistra abbia sensibilità diverse al suo interno, è fisiologico, però trovare delle modalità per lavorare insieme perché queste diverse sensibilità siano ricchezza e non circoli chiusi che ostacolano il percorso di crescita è la sfida. Credo che siamo arrivati a un punto in cui questa consapevolezza sia chiara".