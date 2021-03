Pd, Letta incontra Conte: al centro l'alleanza con il M5s

Prove di alleanza strutturale tra Pd e M5s. Il passo in avanti nella collaborazione tra i due partiti è l’oggetto del prossimo incontro, in programma oggi, tra il neo segretario dem Enrico Letta e l’ex premier Giuseppe Conte. Un nuovo tassello verso la nuova linea decisa per i democratici, in cui si innesta anche la questione della sempre più probabile sostituzione dei capigruppo Delrio e Marcucci con due esponenti donne del partito, due figure più lontane da Matteo Renzi.