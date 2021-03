Pd, Enrico Letta sceglie Tinagli e Provenzano come vicesegretari

Entrambi economisti, l'europarlamentare è presidente della Commissione per i problemi economici e monetari, mentre l'ex ministro del Sud lavora con l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno Svimez. Le nomine verranno sottoposte all'approvazione della prossima Assemblea nazionale

Il segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico Letta, ha chiesto a Irene Tinagli e Giuseppe Provenzano di fare i vicesegretari del partito. Le nomine verranno sottoposte all'approvazione della prossima Assemblea nazionale. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, Irene Tinagli svolgerà le funzioni di vicaria.

Il profilo di Tinagli

Irene Tinagli, 46 anni, è nata ad Empoli. Economista, si è specializzata in sviluppo economico e innovazione all'Universita' Carnergie Mellon di Pittsburgh. Ha insegnato Management e Organizzazione all'Università Carlos III di Madrid. Ha partecipato alla fondazione del PD come componente dell'Assemblea Costituente e della Commissione che ha redatto lo Statuto. Deputata in Italia tra il 2013 e il 2018, attualmente presiede la Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo.

Il profilo di Provenzano

L'ex ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano, 39 anni, è nato a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Laureato e dottorato alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, è economista presso la Svimez. Ha partecipato alla fondazione del PD come componente dell'Assemblea Costituente. Dal 2017 fa parte della Direzione Nazionale. Nel 2019 è stato nominato responsabile delle politiche del lavoro in Segreteria nazionale. Tra il 2019 e il 2021 è stato Ministro per il Sud e la coesione territoriale del governo Conte II. Ha presieduto il gruppo di lavoro dei ministri del Partito Socialista Europeo (PES) che si occupano di coesione e sviluppo regionale.