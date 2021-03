M5S, Grillo detta le regole per la presenza dei Cinque Stelle in tv

Beppe Grillo torna a dettare le regole sulle presenze in tv dei politici del Movimento 5 Stelle: “Chiediamo che i nostri portavoce, ospiti in trasmissioni televisive, siano messi in condizione di poter esprimere i propri concetti senza interruzioni di sorta per il tempo che il conduttore vorrà loro concedere, e con uguali regole per il diritto di replica, che dovrà sempre essere accordato”. Scrive così in un lungo post sul suo blog, dal titolo “L’etica dell’informazione”. Il Movimento 5 Stelle, ai suoi inizi, chiedeva ai suoi portavoce di non partecipare ai dibattiti in tv, un argomento che il suo Garante ha deciso di risollevare.