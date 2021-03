Più Europa, Emma Bonino lascia il partito. Addio anche di Della Vedova

La fondatrice: "Me ne vado a testa alta prima che infanghino il mio nome". La decisione durante l'assemblea. Si punta al Congresso entro 3 mesi Condividi:

Nel giorno in cui Enrico Letta viene eletto segretario del Pd, Più Europa, con una esplosione "controllata", registra due addii di peso: quello 'strategico' del suo segretario, Benedetto Della Vedova, e quello - polemico - di Emma Bonino. Un doppio schiaffo dopo che il partito si è impantanato in un paradosso politico: con gli sconfitti dell'ultimo Congresso - guidati da Bruno Tabacci che poi ha abbandonato il partito - a ritrovarsi maggioranza in Assemblea.

Della Vedova: "Escalation di tensione interna" leggi anche Letta eletto segretario Pd: "Serve partito aperto, rilancio Ius soli" "Da molti mesi l'Assemblea di +Europa non riesce a trovare un accordo sulle regole per celebrare il prossimo Congresso, che lo Statuto prevede che si svolga ogni due anni", spiega un irritato Della Vedova registrando "un'escalation di tensione interna che ha portato anche Emma Bonino ad annunciare in queste condizioni il suo abbandono del partito. È un'escalation - sottolinea - che sento il dovere di interrompere" rassegnando le dimissioni da segretario. Un atto che, da statuto, "prevede automaticamente la convocazione di un nuovo Congresso entro tre mesi". Bypassando così le prerogative dell'Assemblea che - in tempi di pace - è l'organo preposto a decidere le regole del Congresso.