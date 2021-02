"L’Italia aveva bisogno di una svolta consistente per affrontare le prime emergenze gigantesche, non si poteva continuare con immobilismi e grazie alla saggezza di Mattarella è stato nominato Mario Draghi, persona stimata e competente", Così Emma Bonino, senatrice e leader di +Europa, commenta la crisi di governo e l'incarico all'ex presidente della Bce nell'intervista su Sky TG24 a “L’Ospite”, condotto da Massimo Leoni. La leader di +Europa poi aggiunge: "Il suo compito sarà difficile per le ragioni opposte ovvero per abbondanza di adesioni. C’è da sperare che ciò non si traduca con differenze di visioni. Le priorità le ha già dette Draghi: portare a casa il piano vaccinale, poi riformare o riscrivere coerentemente con la Commissione Europea il piano di ripartenza".

"Draghi è un europeista. Dovrà fare squadra che non abbia pretese"

approfondimento

Governo Draghi, con Lega e M5s finisce il primo giro di consultazioni

Emma Bonino afferma che durante le consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato, tra le priorità, "ha ben sottolineato che se l’Italia fallisce, fallisce anche il processo di integrazione europea perché strappare questi fondi è stato difficile rispetto alle visioni opposte dei Paesi nordici". Draghi - conferma la leader di +Europa - "ha poi detto che per fare questi progetti un prerequisito sono le riforme, in particolare la giustizia e sburocratizzazione per avere una ripresa economica. La strada non sarà facile”. Poi ancora sull'ex presidente della Bce: “Si presenta come europeista e quindi come italiano che vuole bene al suo Paese, se dovessi dare una definizione direi ‘Più Italia in Europa’. Lui radicale? Non credo proprio ma non è questo il problema. Il problema sarà riuscire a fare una squadra senza troppi veti e pretese, perché se ricominciamo questo teatrino Draghi rischia di non portare a casa il suo progetto e il suo programma".