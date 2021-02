2/17

"Un gigante d'Europa si prepara a guidare il nuovo governo di unità in Italia": il titolo del New York Times esemplifica la considerazione internazionale di cui gode l'ex presidente della Bce Mario Draghi. Il Nyt sottolinea il ruolo di Draghi nel salvataggio dell'euro durante la crisi degli anni scorsi e la composizione "mista" del governo, in equilibrio fra esponenti dei partiti che gli garantiranno il sostegno in parlamento e tecnici scelti per la loro specifica competenza

Governo Draghi, gli aggiornamenti in diretta