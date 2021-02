Il padre violento, il bullismo, il Grande Fratello, e poi Palazzo Chigi: sono alcuni dei passaggi, anticipati dal quotidiano La Verità, dell’autobiografia di Rocco Casalino, portavoce del premier dimissionario Giuseppe Conte, intitolata “Il portavoce - La mia storia”, edita da Piemme. Nell libro, in uscita il 16 febbraio dopo lo slittamento a causa della crisi di governo, Casalino rivendica: “Non mi ha regalato niente nessuno, questo è sicuro. E se sono orgoglioso di dove sono arrivato non è tanto per il ruolo che ricopro ma perché non dimentico mai da dove sono partito, cioè dalle condizioni più svantaggiate dell’universo” (LA FOTOSTORIA DI ROCCO CASALINO).