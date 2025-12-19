Polemiche su Elisabetta Gardini, autrice della riforma condominio

La deputata, oggi nelle fila di Fratelli d’Italia, ha un lungo passato in mondo dello spettacolo dove esordì all’inizio degli anni ’80, dividendosi tra teatro e tv. Poi l’approdo alla politica nel 1994

È tra i dieci firmatari della tanto contestata proposta di legge targata FdI che riforma i condomini. Elisabetta Gardini, oggi nelle fila di Fratelli d’Italia, ha un lungo passato in mondo dello spettacolo dove esordì all’inizio degli anni ’80, dividendosi tra teatro e tv. Poi l’approdo alla politica nel 1994, con la candidatura alle elezioni politiche alla Camera dei Deputati nella coalizione di centrosinistra per il Patto per l’Italia di Mariotto Segni, senza però essere eletta. Stessa cosa nel 2004, questa volta per Forza Italia, per le europee, prima tra i non eletti. Silvio Berlusconi a quel punto vide qualcosa in lei e la nominò portavoce nazionale di FI. Nel 2019 lo strappo con il suo partito storico, in seguito a contrasti con Antonio Tajani, e il conseguente passaggio a FdI.

Lo scontro con Luxuria nel 2006

Da quando è tornata in Parlamento è la prima volta che un suo provvedimento fa tanto discutere. La volta precedente in cui si alzò un polverone fu non per una norma ma per l’episodio che la vide protagonista di un acceso scontro con Vladimir Luxuria. Le due si incontrarono dentro al bagno delle donne di Montecitorio nel 2006 e ne scaturì una querelle. La deputata di Forza Italia dichiarò di essere infastidita dall’incontro nella toilette con una donna trans. Dal canto suo Luxuria, che in quel frangente non reagì, in un’intervista commentò secca: “È evidente: donna si nasce, signora si diventa”.