Consultazioni Governo Draghi, Zingaretti: "Bene collocazione europeista"

"Abbiamo incontrato il professor Draghi e posso dire che siamo davvero molto soddisfatti delle linee guida. Abbiamo apprezzato l'approccio culturale e strategico su cui il professore sta lavorando". Lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, al termine dell'incontro con il premier incaricato, Mario Draghi.

Linee, che per Zingaretti, sono "garanzia di serietà forza e autorevolezza della sfida governativa che il professore sta tentando di mettere in campo e non possiamo che confermare la nostra fiducia a questo tentativo. Abbiamo consegnato un contributo, abbiamo trovato positiva la scelta ribadita nell'incontro della collocazione europeista del governo, quindi di condivisione dei valori base della sfida europea e, insieme alla rivendicazione dei valori del passato, ci ritroviamo nella prospettiva di un ulteriore salto in avanti dell'integrazione dell'Europa, fino a una ulteriore cessione di sovranità verso istituzioni europee ancora più forti"