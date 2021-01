L'ex premier, intervistato dal Corriere della Sera, torna sulla crisi: "Se Zingaretti insiste a dire no a Italia Viva, finisce col dare il Paese a Salvini". Astensione di Iv al Senato? Sarà discussa "alla riunione di gruppo, ma credo che sia la scelta più saggia" Condividi:

“Vogliamo che si formi un governo di coalizione con un ruolo fondamentale per il Pd e per i suoi esponenti". A dirlo è Matteo Renzi che, intervistato dal Corriere della Sera, torna sulla crisi dell’esecutivo. Da mesi, ribadisce il leader di Italia Viva, “chiediamo un salto di qualità nell'azione del governo. Serve un sogno per l'Italia, non l'incubo del litigio quotidiano. Serve un progetto, una visione, una strategia. La chiediamo da mesi: se finalmente gli altri ci sono, ci trovano preparati" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLA CRISI DI GOVERNO - LO SPECIALE - I DOSSIER A RISCHIO).

Renzi: "Chiesto risposte per mesi, non le abbiamo avute" approfondimento Crisi governo, Conte lavora a rilancio. Renzi: Iv decisiva L'ex premier sottolinea poi di non aver "rotto" con il governo: "Abbiamo chiesto risposte su scuole, vaccini, infrastrutture, lavoro. Non le abbiamo avute" per mesi. Alla fine, "con molto dolore le ministre Bellanova e Bonetti e il sottosegretario Scalfarotto, tre persone straordinarie che fanno politica per servizio e non per interesse, si sono dimesse”, riaffermando "la bellezza e la dignità della politica". Se qualcuno "nel Pd preferisce Mastella alla Bellanova o Di Battista a Rosato ce lo farà sapere”.