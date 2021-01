Ancora tensione e stallo al governo durante il vertice di maggioranza di ieri sera in cui si sono discussi i temi del Recovery plan e del Mes. "Basta perdere tempo, sul Recovery fund bisogna accelerare, presentare il piano almeno 24 ore prima del consiglio dei Ministri altrimenti evitassero di convocarmi" dice il ministro Teresa Bellanova, esponente Iv, in un'intervista al Messaggero.

Cdm sul Recovery

Il Cdm sul Recovery dovrebbe tenersi a metà della prossima settimana per approvare la bozza definitiva da trasmettere al Parlamento. Al termine della riunione, in cui ci sarebbero stati momenti di scontro tra Pd, M5s e Leu che avrebbero accusato Italia viva di "tenere in ostaggio" il Recovery plan, la delegazione pentastellata ha fatto però sapere che sono stati fatti passi in avanti e che si confida di approvare il piano in Cdm per poi passare al programma di governo. Intanto il leader di Italia viva Matteo Renzi ha annunciato che entro domani incontrerà i suoi parlamentari per fare il punto sulla situazione politica, e conferma che se la maggioranza "vuole i nostri voti deve ascoltarci sennò restituiamo le poltrone". Il premier Giuseppe Conte continua intanto nella sua opera di mediazione. E durante il vertice sul Recovery, secondo quanto si apprende da fonti della maggioranza, avrebbe proposto dei tavoli nei prossimi giorni per discutere e approfondire il tema delle riforme.