"Governo messo in crisi dalle forze che lo sostengono"



“Bisogna sperare che si affrontino le grandi emergenze: salute ed economia. Questo governo - aggiunge Tajani - mi pare sempre più in difficoltà e sta andando in crisi per le forze che lo sostengono. Noi abbiamo sempre dato il massimo della disponibilità quando si è trattato di difendere l’interesse nazionale. Non abbiamo mai fatto di far cadere il governo su questioni di interesse nazionale, penso ai voti sullo scostamento di bilancio". D'ora in poi però, continua Tajani, "non offriremo i nostri voti per sostenere questo governo, Nessuno intende allungare la vita al governo Conte. Faremo le nostre scelte con il centrodestra".