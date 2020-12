Decreto di Natale anti-Covid, in Gazzetta Ufficiale la data sbagliata

Sul sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica è stato pubblicato il testo intero del provvedimento, ma con un errore non di poco conto: l'anno di entrata in vigore è il 2021

Sabato 19 dicembre mattina il testo del decreto legge anti-Covid, deciso e presentato dal Governo il 18 dicembre per limitare gli spostamenti nel periodo natalizio, è stato pubblicato sul sito della Gazzetta Ufficiale. Con un errore significativo, però: la data di entrata in vigore del provvedimento risulta essere "il 19/12/2021", ben un anno dopo. Un refuso che non è sfuggito agli occhi di chi ha cercato il testo del dl per leggerne le varie misure, e che ha inevitabilmente scatenato l'ironia degli utenti su Twitter.