Il ministro degli Esteri: “Gli enti locali hanno mostrato poca lealtà. In Campania servono restrizioni subito, la gente sta morendo”. Sul vaccino: “Eviterei di fare annunci o sparate che portano le persone ad avere aspettative su tempi che ancora non sono certi”. E sull’ipotesi lockdown totale: “Non sono io direttamente a prendere queste decisioni, ma bisogna fermare il trend”

“La Campania è fuori controllo e la necessità di allargare le zone rosse è evidente. Gli enti locali hanno mostrato poca lealtà. Ma ora basta. Lo Stato deve intervenire”. A dirlo è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che, in un’intervista a La Stampa, parla della seconda ondata di contagi da coronavirus in Italia, e sull’ipotesi dell’arrivo del vaccino a gennaio avverte: “Eviterei di fare annunci o sparate che portano le persone ad avere aspettative su tempi che ancora non sono certi” (COVID: GLI AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

“In Campania servono restrizioni subito” leggi anche Cardarelli, Procura dispone sequestro salma del paziente morto. VIDEO Di Maio, rispondendo poi a una domanda sulla situazione in Campania, osserva: “È in ginocchio, tra l’altro è la mia terra, mi addolora. Servono restrizioni subito, non si doveva arrivare a questo punto, la gente sta morendo”. E sul caso dell’uomo trovato morto nel bagno dell’ospedale Cardarelli di Napoli aggiunge: “Proviamo a pensare alla famiglia di quel paziente e di tanti altri, ai medici sotto stress, se non si interviene qui si rischia di implodere, lo dico da giorni”.

“Questa è una pandemia, non una campagna elettorale” leggi anche Video al Cardarelli, De Luca: ecco la vera storia e querelo Ricciardi Dal lato politico, sullo scontro tra il governatore Vincenzo De Luca e il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il ministro degli Esteri avverte: “Non aggiungiamo polemiche a polemiche. Decidiamo. Punto. Manteniamo il sangue freddo e interveniamo pensando al valore della vita, che è primario, non seguendo il consenso o il sentiment. Questa è una pandemia, non una campagna elettorale”.