Dl ristori: credito imposta affitti ottobre, novembre, dicembre

Credito d'imposta al 60% per gli affitti commerciali per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, per tutte le imprese interessate dalle nuove misure restrittive anti-Covid. Lo prevede la bozza del decreto Ristori, approvato dal Consiglio dei ministri. La misura costa circa 220 milioni. Previsto anche lo stop alla seconda rata Imu per le stesse categorie, "a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività". Previsto anche un relativo ristoro ai comuni per i mancati incassi di circa 96 milioni. Per i sostituti d'imposta, altra novità, il termine per la presentazione del modello 770 relativo al 2019 slitta al 30 novembre.