In Sardegna andranno al ballottaggio Nuoro, Quartu Sant'Elena (Cagliari) e Porto Torres (Sassari) tre dei quattro Comuni sopra i 15mila abitanti in cui si è votato il 25 e 26 ottobre nella tornata di elezioni amministrative per eleggere sindaco e consiglio comunale. L'affluenza si è fermata al 59,5%, circa 5 punti percentuali in meno rispetto alle precedenti Comunali, anche se non c'è stato il temuto tracollo generale causa Covid-19. A Quartu, terza città della Sardegna per numero di abitanti,si sono recati ai seggi meno del 50% degli aventi diritto. In questa toranta di Amministrative la Sardegna ha eletto 153 nuovi sindaci, tre in meno del previsto in quanto in tre Comuni - sui 48 dove era stata presentata un'unica lista - non è stato raggiunto il quorum del 50% più uno degli elettori e le elezioni sono state dichiarate nulle. Si tratta di Aritzo, Tadasunis e Villanova Tulo, dove ora verrà nominato il commissario straordinario. Il quadro della tornata elettorale è poco confortante per Pd e pessimo per il M5s, le due principali forze di governo, a vantaggio del centrodestra che, invece, guida la Regione.