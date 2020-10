Beghin: "Screditano i propri colleghi"

Su Facebook Beghin ha scritto che "in un momento così critico per il nostro Paese devo purtroppo rilevare che alcuni nostri colleghi al Parlamento europeo stanno invece passando molto del loro tempo cercando di dimostrare a tutti i costi di avere avuto ragione nel votare, per l'ennesima volta, in dissenso rispetto alla delegazione e in netto contrasto con le regole interne del MoVimento 5 Stelle. Stanno provando a far credere che siamo noi nove, che abbiamo rispettato le regole, ad averle invece violate per non aver aderito al programma". "È molto opinabile - ha aggiunto - dire che la nostra votazione sia stata una violazione del programma, ma nel caso ne fossero così convinti possono fare una segnalazione e richiedere una valutazione da parte dei probiviri; sul fatto, invece, che loro abbiano violato la regola della maggioranza per l'ennesima volta, e che stiano in ogni dove screditando i propri colleghi, invece, non c'è nessun dubbio e su questo la segnalazione ai probiviri l'ho fatta io e mi aspetto una rapida risposta". Intanto sembra che il M5s a Bruxelles e Strasburgo sia alla ricerca di una nuova collocazione europea e sia entrato in contatto con gruppi come il Pse e i macroniani di Renew.