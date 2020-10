Vittorio Sgarbi dorme durante il discorso di Conte alla Camera

Occasione ghiotta per i fotografi accreditati in Parlamento: immortalare un deputato della Repubblica schiacciare un pisolino mentre parla il primo ministro. È successo ieri, alla Camera, durante l’informativa di Giuseppe Conte sull’ultimo Dpcm con le misure per contrastare il Covid ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI )

Il tweet del critico d'arte

Protagonista del singolare episodio Vittorio Sgarbi, onorevole di Forza Italia. La foto del critico d’arte, sindaco di Sutri e candidato a sindaco di Roma, è finita immediatamente in Rete ma lui, non solo non se l’è presa, ma ha recuperato l’immagine per twittarla con un duro attacco al premier: "Mentre parla Conte che vuoi fare, una festa?".

La polemica sulla mascherina

Sgarbi si è risvegliato alla fine del discorso di Conte e ha inscenato l'ennesima polemica sulla mascherina. Con il naso scoperto e la mascherina abbassata, è stato invitato dal presidente della Camera Roberto Fico a indossarla correttamente.